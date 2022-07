Unicredit, Orcel si riprende l'Italia. Fuori Ubertalli dopo 14 mesi

Rivoluzione in Unicredit. Dopo 14 mesi, Andrea Orcel si riprende la guida dell'Italia, rimuovendo Niccolò Ubertalli. “Desideriamo informarvi di un cambiamento strutturale del nostro business in Italia”. Comincia così una email inviata stamane agli 84 mila dipendenti del Gruppo UniCredit firmata dal presidente Piercarlo Padoan e dall’amministratore delegato Andrea Orcel.

APPROFONDIMENTI LA FINANZA Milleri presidente di Delfin: ecco la scelta di Del Vecchio. Bardin... LA FINANZA Francesco Milleri presidente di Delfin, Romolo Bardin amministratore... IL TESTAMENTO Del Vecchio, sono otto gli eredi: anche Basilico azionista di Delfin....

Dopo la decisione presa nel 2021 di separare l’Italia dagli altri business e di riconfigurarla come un business autonomo all’interno del Gruppo, dopo gli anni della gestione precedente, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, riunitosi ieri, ha deciso di assegnare all’amministratore delegato di Gruppo Andrea Orcel anche il ruolo di Responsabile dell’Italia.

“Il successo dell’Italia è fondamentale per il successo del nostro Gruppo così come è essenziale il loro allineamento reciproco – scrivono Padoan e Orcel - Lo spostamento del business italiano sotto la diretta responsabilità del CEO renderà più efficace tale allineamento e consentirà di accelerare l’esecuzione del nostro piano strategico”. Il CEO sarà supportato in questo ruolo da Remo Taricani, che assumerà il ruolo di Deputy Head of Italy guidando le attività quotidiane del business, sotto la supervisione del CEO.

Resta invariato il team dei direttori regionali, Luisella Altare, Annalisa Areni, Marco Bortoletti, Andrea Burchi, Roberto Fiorini, Paola Garibotti, Salvatore Malandrino.Niccolò Ubertalli, fino ad oggi responsabile per l’Italia, cederà le sue attività con effetto immediato.