​​Precompilata 2020 al via, dichiarazioni on line con un miliardo di dati. Dal 14 maggio ok all'invio

Precompilata, da oggi è disponibile la dichiarazione dei redditi on line e si possono consultare tutte le informazioni inserite dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi che potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

L'anno scorso sono stati oltre 3,3 milioni i cittadini che hanno scelto di sfruttare la possibilità di mandare i dati al fisco via internet, evitando di portare i documenti al caf o al commercialista. Quest'anno i numeri dovrebbero crescere ancora. È anche possibile che le restrizioni di movimento dovute al coronavirus, destinate in parte a rimanere in vigore anche nelle prossime settimane, spingano altri cittadini a utilizzare la trasmissione on line. Un sistema che consente di completare la dichiarazione dei redditi dal pc di casa senza spendere niente.

I dati. Supera quota 991 milioni il numero dei dati a disposizione dei contribuenti. L’incremento più marcato, spiega in una nota l'Agenzia delle entrate, si registra nei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest’anno fanno un balzo da 754 a 790 milioni, 36 milioni in più rispetto al 2019. Al secondo posto troviamo i numeri relativi ai premi assicurativi, che superano quota 94 milioni con un incremento di 2 milioni rispetto allo scorso anno. In aumento di oltre un milione anche le Certificazioni Uniche, che raggiungono quota 62,5 milioni. Crescono, inoltre, fino a sfiorare quota 5 milioni, i numeri relativi ai rimborsi delle spese sanitarie. Non presentano, infine, particolari variazioni rispetto all’anno precedente i dati sugli interessi passivi (oltre 8,2 milioni), i 4,6 milioni di informazioni sui contributi previdenziali e gli oltre 4,2 milioni di informazioni sulla previdenza complementare. Stabili anche i dati sulle spese universitarie, a quota 3,5 milioni.

Le novità del 2020. Nella precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del “Libretto famiglia”.

Un’altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l’erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l’utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Il calendario. Da oggi sarà disponibile on line sia il 730 che il modello Redditi. Il contribuente potrà visualizzare la dichiarazione e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti. Il 730 potrà poi essere modificato e inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 14 maggio ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Come accedere. Per visualizzare il proprio 730 o il modello Redditi, occorre entrare nell’area riservata del sito delle Entrate e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni.

Info sulla precompilata. Tutte le informazioni sulla dichiarazione precompilata sono disponibili sul sito https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it. Si può chiamre anche il call center dell’Agenzia ai numeri 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 da cellulare e +390696668933 dall’estero dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.



