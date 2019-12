Reddito di cittadinanza perso da 51.000 beneficiari. A Napoli più assegni che in Lombardia e Veneto

Reddito di cittadinanza, sono 51.681, su 1.066.110 domande accolte da aprile di quest'anno, i beneficiari che non lo ricevono più. La novità emerge dalle tabelle del monitoraggio dell'Inps appena pubblicate sul sito dell'Istituto Nazionale di Previdenza. Il maggior numero di beneficiari decaduti si trova in Campania (circa 8 mila) e in Puglia (oltre 4.600). Nel Lazio ci sono stati 4.200 decaduti, 3.030 dei quali a Roma.

Sono invece 444 mila circa le domande che sono state respinte dall'Inps. Sempre secondo gli ultimi dati dell'Istituto di Previdenza, il sussidio ha raggiunto 890 mila nuclei familiari, coinvolgendo 2,3 milioni di persone. L'importo medio mensile dell'assegno è di 522 euro. L'importo medio più elevato (586 euro) è stato ottenuto dai beneficiari resindenti in Campania.

Reddito, media di 484 euro. Sono 1.066.000 le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte dall'Inps tra aprile e novembre. Tra queste 51.681 sono decadute e quindi le famiglie beneficiarie di Reddito (890.756) e pensione di cittadinanza (123.673) sono nel complesso 1.014.429. Il dato arriva dall'Osservatorio dell'Inps sulla misura introdotta con la manovra dal Governo gialloverde. In media l'importo per famiglia è di 484,44 euro con un massimo in Campania di 554 euro. Le domande che sono state respinte sono 444.494 mentre oltre 112.000 risultano in lavorazione.

