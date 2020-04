Reddito di emergenza: mille euro a 3 milioni di persone nell'ipotesi del ministro del Lavoro Catalfo

Tre miliardi per dare il reddito di emergenza a circa 3 milioni di persone. L'ipotesi annunciata da Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro, che si tradurrebbe nell'erogazione complessiva di circa mille euro a testa (in una o due tranches) dovrà superare il vaglio politico prima di essere inserita nel menu del decreto atteso per metà aprile, successivo a quello per la liquidità delle imprese in arrivo probabilmente tra domani e lunedì.Imu e Tasi slittano a fine novembre. Imprese, prestiti tasso zero a 8...

