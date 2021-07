Adecco Napoli, presentati i risultati dell'Academy Robotics and Industry 4.0

Sono stati 30 gli allievi in Campania che, in un periodo di 6 settimane per un impegno complessivo di 240 ore, si sono formati sulle tematiche relative alla programmazione e manutenzione della robotica industriale grazie al progetto “Robotics and Industry 4.0”, un’iniziativa di formazione promossa da Adecco in collaborazione con Comau Academy, Skills4u, Asse4 e Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Il progetto rivolto ai diplomati degli Istituti Tecnici Industriali è in grado di formare due profili professionali specifici: Programmatore 4.0 e Manutentore 4.0 e ha l’obiettivo di creare un ponte di conoscenza tra Istituti Scolastici e Aziende mettendo i partecipanti di “Robotics And Industry 4.0” nelle migliori condizioni per trovare un’opportunità professionale in un settore in grande crescita e sviluppo.

I risultati sono stati presentati durante l’evento virtuale di oggi al quale hanno preso parte Stefano Aversa, Direttore Dpt Ingegneria, Uniparthenope, Giorgio Budillon, Direttore Dpt. Scienze e Tecnologie, Uniparthenope, Donatella Pinto, Consultancy & Education Business Leader, Comau, Andrea Malacrida, Country Manager, The Adecco Group, Ezio Fregnan, Academy & Education Business Director, Comau, Lucia Marchesi, Academy & Education Senior Consultant, Comau, Luigi Altamura, Training Manager, Skills4u, Antonio Miele, Hr Manager, Asse4 e Lidia Molinari, People Advisor Director Adecco Italia.