«Alviero Martini, i laboratori cinesi colpa esclusivamente di sub-fornitori non autorizzati»

Caro direttore,

le attività illecite oggetto delle indagini della Procura non sono state commesse da Alviero Martini S.p.A. né da soggetti appartenenti alla sua rete autorizzata di fornitori. Il riportato ricorso a “laboratori cinesi” è imputabile esclusivamente a sub-fornitori non autorizzati, illegittimamente inseriti nella filiera produttiva, in violazione dell’espresso e specifico divieto che la Società impone a tutti i propri fornitori. Dalle indagini della procura è emerso che due dei fornitori della Società sono ricorsi a sub-fornitori non autorizzati. Di detta circostanza la Società non era al corrente e sta adottando gli opportuni provvedimenti in quanto detti laboratori o lavoratori cinesi «non sono stati autorizzati dalla Alviero Martini S.p.A» e/o «ingaggiati all’insaputa della Alviero Martini S.p.A».