Anna Falchi: «Stop alla discriminazione. Perché una donna non può stare con un uomo più giovane? Parliamo dei sugar daddy»

Quest'estate Anna Falchi tornerà in Romagna, a Rimini. Una terra a cui è fortemente legata. Lì c'è la casa di famiglia. Lì è nato suo fratello. Lì è cresciuta anche lei, ha le sue radici. Ci tornerà per fare la madrina di Rimini in musica e farà parte della giuria insieme a Pupi Avati per premiare dei videoclip.

Una madrina che sembra ancora una ragazzina. «Non penso mai all’età anagrafica - racconta al quotidiano Libero - Come spirito, al di là dei complimenti su come uno se li possa portare, sono una persona molto giovanile dentro, forse anche perilfatto di avere una figlia giovane che mi fa restare, come dire, sul pezzo».

Roma, compleanno glam per le Stelle in pista: la festa si tinge di "tramonto"

Anna Falchi contro le discriminazioni sulle donne

C'è una cosa che però sull'età Anna Falchi non sopporta proprio: «Non mi piace la discriminazione verso le donne che scelgono di stare con uomini molto più giovani. Tutti subito a parlare delle donne col toyboy. Peggio se poi fanno figli dopo i 40 anni. Mentre se un uomo di 80 anni si mette con una ragazza più giovane di 40/50 anni e fa figli, nessuno dice nulla. Quello è uno sugar daddy.

Facciamolo girare un po’ di più anche questo termine....».

Grazie a sua figlia ha conosciuto Lazza e non nasconde «di essermi invaghita, professionalmente di lui. È un ragazzo meraviglioso, umile. Merita tutto quello che sta ottenendo». E a proposito di videoclip musicale, Anna è stata protagonista con Due di Raf: «Lo girammo tutto a Berlino, in bianco e nero. Quasi un minifilm. Raf poi è un grandissimo artista, capace di lasciare il segno. Quando sono a casa ho sempre canzoni e video musicali a farmi compagnia e ogni tanto mi capita anche di rivederlo. Provo un colpo al cuore ogni volta».

Anna Falchi: «I miei ex? Fiorello il primo amore, Ricucci l'errore più grande. Oggi sono felice grazie a Walter»

I progetti futuri

E a proposito di musica. Per lei c'è stato anche un Festival di Sanremo: «L’ho fatto in una delle edizioni condotte da Pippo Baudo. Fu semplicemente indimenticabile. Il Festival resta il mio primo grande amore. E certamente mi piacerebbe tornarci, perché negarlo?».

Anna Falchi: «Meloni? Da single andavamo a fare gli aperitivi. Il mio nuovo fidanzato? Un vicino di casa»​

Anna Falchi è pronta a tornare sue Raidue con I Fatti Vostri con la novità Tiberio Timperi al suo fianco. Ma è al cinema che lei è legata e soprattutto alla commedia, al famoso cinepanettone: «Quel tipo di commedie italiane molto pop mancano al cinema di oggi. Sono felice di averne fatto parte. Quando lo rimandano in onda ancora oggi mi scrivono sui social ed è molto piacevole». E nel futuro? «I sogni nel cassetto sono ancora tanti. Nonostante i suoi volgari pensieri sulla mia età, il bello ha da venire».

Ultima battuta sulla sua amata Lazio: «Spero che Ciro Immobile non se ne vada. C’era così tanto entusiasmo dopo il secondo posto in campionato, adesso sostituito da una sincera preoccupazione. Mi piacerebbe se dal Napoli arrivasse Zielinski».