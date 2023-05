Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento: «Faccio la rider per mantenermi. Vivo con la mia fidanzata ma l'Italia spinge i "diversi" ad andare altrove»

Figlia d'arte d'auore: Anna Lou Castoldi però non segue le orme dei genitori e fa la rider. La ragazza (figlia di Morgan e Asia Argento) poco più che ventenne ha dichiarato, infatti, che dopo la prima apparizione nella serie Netflix Baby, avrebbe dovuto mantenersi da sola. Appassionata di pittura, musica, scrittura e ovviamente recitazione, ora «Consegno le pizze, ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po' di tutto», afferma a Fanpage.

Anna Lou vive a Roma con la sua fidanzata Dora, ma pensano a un futuro all'estero per via della mancanza di alcuni diritti civili per coppie omossessuali: «Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l'adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese.

A malincuore potrebbe dover lasciare la sua città, ma pe un futuro che immaginano migliore altrove.

Autonoma e indipendente dai genitori, si gode svaghi e doveri della sua età, come una comune ragazza, nonostante papà Morgan e mamma Asia.