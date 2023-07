Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo sono fidanzati? Lei chiarisce: «Ecco qual è la verità sul nostro rapporto»

Sono giorni che si parla di Anna Pettinelli e del suo nuovo amore. Dopo la fine della storia con Stefano Macchi, la speaker radiofonica è stata avvistata insieme a Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo e ex di Arisa. Ma negli ultimi giorni, Anna Pettinelli ha fatto chiarezza in merito alla notizia che immediatamente ha fatto il giro del web. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Troppe sono state le indiscrezioni sull'ipotetica nuova storia d'amore tra Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo, tant'è che alcuni loro movimenti social non sono passati inosservati ai fan.

Tuttavia, in un'intervista, la Pettinelli ha voluto fare chiarezza in merito al presunto flirt spiegando realmente come stanno le cose.

«Io in questo momento sono molto tranquilla - ha raccontato a Tag24 -. Andrea è il mio agente e basta. Forse verrà e se ci fate una foto ricominciamo? Lui è solo il mio agente».

Ed è proprio con questa dichiarazione che la speaker radiofonica ha voluto mettere a tacere, ancora una volta, il gossip.