Arisa e Amici, la verità sull'addio e le clausole a Ballando con le Stelle. «Con l'ex ci evitiamo»

È tutto pronto per la partenza di stasera di Ballando con le Stelle il programma in prima serata in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Tra le concorrenti quest'anno ci sarà anche Arisa, la cantante ex docente della scuola di Amici di Maria de Filippi. Lei lascia la cattedra della scuola più ambita di italia e al suo posto (dopo un cambio di rotta da parte di Lorella Cuccarini che passa da insegnante di ballo a maestra di canto e quindi le "ruba" il posto) entra Raimondo Todaro, ex stella del programma della Carlucci. La decisione del ballerino è stata sulla bocca di tutti per molto tempo prima tra tutte su quella della presentatrice di ballando con le Stelle che pare non aver ben preso la questione.

Dopo aver spiegato con la sua solita "Sincerità" le motivazioni per cui ha accettato di partecipare al programma Rai, «desidero imparare a ballare, a muovermi in uno spazio», la cantante spiega anche perché ha rotto con Maria de Filippi. «Io non ho abbandonato Amici», come riporta Super Guida tv. «Maria, e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia da quando ero piccola».

Arisa e il «no» di Maria de Filippi

E fin qui pare la solita sviolinata che tutti fanno alla regina della tv italiana, ma Arisa ci tiene a specificare le cose: «Ho avuto un momento di impasse perchè non sapevo se sarei riuscita a terminare il mio disco, c'era il tour, c'era il singolo: c'erano un sacco di cose». E continua: «Dopo Sanremo, facendo la docente ad Amici, non ero riuscita a terminare il mio disco». Quindi nessuna lite tra la de Filippi e arisa ma solamente motivi di lavoro? Non proprio. «Quando ho incominciato a "impacchettare" le mie cose e avevo capita che potevo stare più tranquilla, mi sono riproposta ma loro avevano già provveduto perchè io ero stata abbastanza perentoria». Ci aveva ripensato quindi Arisa, dopo un no "deciso" a una nuova edizione nella scuola di Amici, ha provato a tornare indietro, ma la moglie di Costanzo non ha più potuto accettare la sua candidatura. «Io sto bene qua a Ballando con le Stelle, sto facendo qualcosa per me ma a me loro mancano». Il suo posto è stato quindi preso da Lorella Cuccarini. «Io penso che Lorella sia una grande professionista, sa supportare delle persone che vogliono diventare dei comunicatori. Poi tra l’altro lei ha fatto dei Sanremo, anche se un po’ di tempo fa, ha ben in mente che cosa significa intrattenere, comunicare. Quindi sono convita che ricoprirà questo ruolo in maniera super wow».

«Nessuna clausola» nel contratto di Ballando

Nelle ultime settimane inoltre si è parlato di clausole inserite nel contratto di Ballando con le Stelle che riguarderebbero l'ex fidanzato di Arisa, ma lei ci tiene a specificare anche su questo come stanno realmente le cose, smentendo la notizia: «Nessuna clausola. Ma poi i contratti sono chiari non è assolutamente così». Alla domanda diretta su Andrea di Carlo la cantante ora promettente ballerina risponde così: «Sul mio ex compagno? Cerchiamo di non vederci così non litighiamo. Ma non è una cosa da clausole o da contratto, cerchiamo di non vederci ora per non litigare. È come succede nelle coppie normali, ci vuole tempo»