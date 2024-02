Arianna Cirrincione ha partorito, Andrea Cerioli: «Respiro a fatica. Benvenuta Allegra, la tua mamma è il mio eroe»

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati mamma e papà della loro piccola Allegra che è nata nelle ore scorse, un giorno prima del termine della gestazione previsto per oggi, mercoledì 7 febbraio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un post commovente sul proprio profilo Instagram e oltre a dare il benvenuto alla sua bambina, ha dedicato delle parole d'amore alla compagna.

Andrea Cerioli, da quando ha scoperto che sarebbe diventato papà, non riusciva più a togliersi dalla testa l'idea di incontrare la sua bambina. Lui e Arianna Cirrincione hanno documentato sui social il percorso della gravidanza e i loro fan si stavano preparando da giorni all'annuncio della nascita di Allegra perché l'influencer si era recata in pronto soccorso più volte per i monitoraggi di fine gestazione.

Proprio ieri è arrivato quindi il post che tutti stavano aspettando e le parole di Cerioli hanno fatto commuovere i follower che seguono lui e Arianna da anni. L'ex volto di Uomini e Donne, allegando il visino di Allegra appena nata, ha scritto: «Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho… respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe. Allegra 6/2/24», aggiungendo un cuore rosso.

Arianna Cirrincione non ha ancora postato nulla sulla nascita della sua bambina ma sicuramente lo farà una volta che si sarà ripresa dalla stanchezza del parto. Nel frattempo, ci ha pensato Andrea Cerioli a mostrare ai fan la piccolina.

Ha postato, infatti, una storia in cui la figlia dorme tranquilla nella culla e ha scritto semplicamente: «Indescrivibile».