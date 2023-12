Aurora Ramazzotti, sporcizia e disordine in treno nel viaggio con Cesare: «Sembra casa mia». La foto viene rimossa: criticata dai fan?

Viaggiare con il pancione, o ancora meglio, con un neonato al seguito? È possibile. E lo bene anche Aurora Ramazzotti diventata mamma del piccolo Cesare lo scorso 30 marzo, frutto dell'amore con Goffredo Cerza che nelle ultime ore si trova in viaggio in treno. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato, infatti, alcuni video e foto che mostrano la «family in treno» durante il viaggio. Tra gli scatti, c'è anche quello in cui Aurora Ramazzotti ha ripreso con il cellulare la sporcizia e l'accumulo di oggetti nel vagone che lei, il suo compagno Goffredo e il piccolo Cesare hanno occupato.

«Sembra il salotto di casa mia».

Sono queste le parole che Aurora ha scritto a corredo della foto che però, poi, è stata eliminata dalle sue Instagram stories. Il motivo? Resta ancora un punto di domanda. Una ipotesi potrebbe essere che la figlia di Michelle ed Eros sia stata criticata da qualche hater a cui non sfuggono i dettagli.

Aurora Ramazzotti su Instagram

«Pensando ai tempi in cui viaggiavo da sola e mi lamentavo di tutto ignara del fatto che presto avrei dovuto nascondermi da mio figlio in un altro vagone per mangiare il mio panino per evitare la sua ira funesta quando gli negherò un pezzo». Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha scritto a corredo di un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.