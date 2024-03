Barbara De Rossi felice al terzo matrimonio: «Abbiamo coronato il nostro desiderio, scelto di farlo senza dirlo a nessuno»

Dopo due matrimoni finiti (il primo con Andrea Busiri Vici, poi con Branko Tesanovic, attore ed ex ballerino), Barbara De Rossi ci riprova con il terzo, con Simone Fratini. Un matrimonio celebrato lo scorso dicembre. E al settimanale Diva e Donna ora si descrive come «una signora felicemente sposata». L’attrice, ora in tournée con la commedia “Fiori d’acciaio”, ha ritrovato la serenità perché al suo fianco «ho un marito stupendo e quando sono lontano da casa non vedo l'ora di tornarci. Perché è lì, a casa, che sto davvero bene».

«Un uomo stupendo»

Al settimanale diretto da Angelo Ascoli, Barbara De Rossi racconta di aver trovato in Simone «un uomo fortissimo, solido, che sa vivere, amare e anche avvolgere.

Abbiamo coronato il nostro desiderio e abbiamo scelto di farlo senza dirlo a nessuno perché quel momento era solo nostro. Non tutto è fatto per essere pubblicato sui social, mostrato, messo in bella vista. Con grande felicità ce lo siamo tenuti per noi. Un po’ come avevano fatto i miei genitori».

Da cinque anni vive in Toscana, in mezzo alla natura, lontana dalla città. E «quando non sono in scena, mi dedico alla mia realtà di moglie e di madre di una figlia di ventot- to anni. In passato ho sempre lottato per esserci nel mondo dello spettacolo, ma ora quella smania non ce l’ho più». Ora c'è solo la sua famiglia, suo marito Simone...