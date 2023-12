Belen e Ilary Blasi, Karina Cascella attacca: «Scelta aberrante e immorale»

Domenica è stata una giornata molto intensa per Belen e Ilary Blasi. Le due conduttrici e showgirl di successo hanno affrontato le loro delusioni d'amore e la fine dei loro matrimoni in diretta, la prima da zia Mara Venier, mentre la seconda dalla sua cara amica Silvia Toffanin. Due storie che sembrano avere molto in comune: l'amore che inizia a traballare, la delusione nella scoperta dei tradimenti, il dolore per un matrimonio che si chiude e poi, finalmente, la rinascita di due donne che hanno sempre messo la faccia in tutto ciò che hanno fatto.

Il sostegno da parte del pubblico sui social è arrivato da subito, insieme, tuttavia, anche a molte critiche perché, come ha detto Alfonso Signorini, «I panni sporchi si lavano a casa».

Tra chi ha mosso molte critiche alle due showgirl, c'è anche Karina Cascella.

Karina Cascella ha risposto ad alcune domande sul suo profilo Instagram. Tra queste c'erano molte domande che chiedevano la sua opinione riguardo i documentario Unica di Ilary Blasi.

«L'ho visto solo per un motivo: cercare di capire fino a che punto le persone sono disposte a spingersi per soldi e per la luce dei riflettori.

Il mio pensiero non cambia, anzi. Penso che sia aberrante la scelta di mettere in piazza tutto di se stessi, anche dettagli così intimi, quando di mezzo ci sono dei figli. Per me è assurdo tutto ciò, è immorale», ha scritto l'influencer.

«Stesso discorso per Belen. Poteva evitare. Nessuno ti costringe a rivelare dettagli così intimi di un rapporto. O meglio, se non ci fossero i figli di mezzo, sarebbe diverso. Ma voi pensate quando il loro bambino andrà a scuola, come si sentirà quando tutti lo additeranno o gli dirano qualcosa sul papà. Vi sembra giusto? A me no», ha commentato Karina Cascella.

L'influencer è stata immeidatamente criticata dai fan delle due showgirl e si è lasciata andare ad uno sfogo poco dopo.

«Ragazzi è inutile che mi scriviate messaggi dove mi accusate di non essere dalle parte delle donne, perché non è per niente così. lo sono dalla parte delle donne, ma non a prescindere da tutto... Nei casi specifici di cui mi avete chiesto prima, per esempio, non penso che le signore siano state con le pezze al cu*o, il che avrebbe giustificato forse parlare così male dei padri dei loro figli. E anche nel caso in cui lo essero fatto per vendetta, sarebbe stato comunque un errore. Queste persone dovrebbero cominciare davvero a pensare che i loro figli, hanno una vita sociale, degli amici, la scuola, e che non hanno scelto di vivere sotto i riflettori. Questo già di per se è complicato, pensate quando i genitori si scannano pubblicamente. Va bene tutto, ma mettessero un freno, perché sono davvero tanto ma tanto tristi da vedere e ascoltare. Questo il mio pensiero», ha voluto specificare Karina.