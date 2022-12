Bruce Willis preoccupa i fan di tutto il mondo. L'attore, 67 anni, è da tempo affetto ad afasia. Una condizione che lo ha costretto ad abbandonare le scene di Hollywood da marzo e che ha attirato l'affetto di tutto il globo. «La famiglia sa che Bruce non ci sarà per sempre - ha detto una fonte a RadarOnline.com -, così stanno godendo di ogni singolo momento insieme». Bruce Willis parla sempre più con maggiori difficoltà, perché l'afasia colpisce le aree cerebrali connesse al linguaggio. E così negli Stati Uniti già si parla di eredità. Secondo alcune fonti, l'attore avrebbe rivisto poco prima della malattia il suo testamento: alle cinque figlie (tre avute dal primo matrimonio con Demi Moore, più due avute da Emma Hening) non andrebbe infatti la stessa parte di eredità. In particolare alle più grandi andrebbe "solo" un milione di dollari a testa.

Il testamento rivisto di Bruce Willis

Secondo le indiscrezioni di RadarOnline, sembra che Bruce Willis abbia rivisto il suo testamento proprio pochi giorni prima di ricevere la diagnosi di afasia. La sua eredità sarebbe di circa 250 milioni di dollari e quasi la totalità andrà alla sua famiglia attuale, composta dalla moglie Emma Heming e dalle figlie Mabel (10 anni) e Evelyn (8 anni). Una piccola parte - se così si può definire un malloppo da un milione di dollari ciascuno - alle tre figlie avute da Demi Moore: Rumer (34 anni), Scout (31) e Tallulah (28). La famiglia allargata ha vissuto insieme tutto il periodo Covid sotto lo stesso tetto e anche negli ultimi mesi sta vicino alla star di Hollywood nel suo momento più difficile. E infatti la stessa Demi Moore ha postato una foto sui social di tutta la famiglia riunita. Un segnale di quanto le questioni economiche non facciano parte della loro famiglia.

«Bruce voleva assicurarsi che la sua giovane famiglia fosse curata - ha spiegato la fonte - e crede che Rumer, Scout e Tallulah abbiano ottenuto ciò che di meglio ha avuto da offrire finanziariamente per tutta la vita. Il testamento di Bruce è stato in realtà rifatto anni fa, dopo aver sposato Emma nel 2009, è stato emendato dopo la nascita dei bambini, e poi di nuovo quando era chiaro che la salute di Bruce stava peggiorando. E in più - conclude l'amico dell'attore - Bruce crede anche che Demi, che ha un patrimonio di circa 200 milioni di dollari, sarà sempre presente per le figlie».

L'amore per le figlie

«Il dolore che provo può essere paralizzante, ma il dolore è la forma più pura e profonda d'amore che si può provare - aveva spiegato la moglie sui social, condividendo il suo stato d'animo nell'ultimo scatto pubblicato insieme a Bruce Willis -. Sto imparando a conviverci». Nella foto l'attore 67enne era stretto tra l'amore delle sue figlie e della moglie Emma. E sembrava felice, nonostante le difficoltà di una malattia sempre più limitante.