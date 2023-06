Caterina Balivo rifatta? La conduttrice contro Striscia la Notizia: «No, sono bella così. Ormai siete ossessionati»

Caterina Balivo rifatta? La conduttrice dopo anni replica al servizio di Striscia la Notizia che l'aveva inserita tra i "Fatti e Rifatti". Ospite a La Vita in Diretta la show girl si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Il tema della puntata del programma di Alberto Matano è il “Baby botox”, cioè la pratica sempre più comune tra i ragazzi che, appena maggiorenni, ricorrono a ritocchini estetici per eliminare le rughe (inesistenti a 18 anni) e gonfiare zigomi e labbra.

Caterina Balivo contro Striscia

Visto l'argomento Caterina Balivo ne ha approfittato per rispondere a un servizio che Striscia La Notizia le aveva dedicato qualche anno fa, all’interno dell’ormai celebre rubrica “Fatti e Rifatti”.

«Un po’ di tempo fa uscì un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta naso, seno e labbra. - spiega nel salotto di Rai1 - Non ho mai risposto perché ho detto “vabbè è un tg satirico, cosa devo rispondere?”.

E invece no, non aveva ragione Striscia, arriva la smentita. «No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossesionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta»

Cosa è successo

Per lo scanner test del Tg satirico, nella puntata andata in onda nel 2019, invece la Balivo si sarebbe rifatta seno, naso e labbra. Tutto falso e definitivamente smentito dalla stessa conduttrice che ha affermato di piacersi così com’è e di non aver bisogno di ricorrere al chirurgo estetico per stare bene con se stessa. «Il naso sembra leggermente diverso, che dire del seno rigogliosamente cresciuto e infine qualche maligno parla di un leggero intervento di blefaroplastica»