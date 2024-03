Chanel Totti mostra gli addominali scolpiti dopo i duri allenamenti in palestra: «Ci vuole costanza»

«Volere è potere». Una frase molto usata nel mondo del fitness e adatta per trovare sempre la carica giusta. Lo sa bene Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Totti, che nonostante i suoi 16 anni è una grandissima sportiva, una passione che condivide sui social postando i workout in palestra insieme al suo personal trainer e i risultati che ottiene col suo duro lavoro, come gli addominali scolpiti protagonisti della sua ultima storia Instagram. Top sportivo beige, pantaloni semplici, cappellino total black e pancia ben in vista. Uno scatto accompagnato dalla parola «Constancy», che tradotto significa costanza.

La palestra

Non è la prima volta che Chanel Totti si mostra alle prese con gli allenamenti.

La figlia di Ilary Blasi e Totti pratica quasi tutti i giorni religiosamente il suo allenamento in palestra. Per tonificare e costruire i muscoli è necessaria una buona routine sportiva, che non necessariamente include pesi e attrezzi e che anche Chanel Totti utilizza con parsimonia.

Ilary e Totti, affidamento congiunto

Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la clamorosa rottura, sono riusciti ad ottenere l'affidamento congiunto dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. La prima ordinanza emessa dal giudice incaricato della separazione giudiziale dice che i due più grandi si alterneranno a casa del padre e della madre, mentre per la piccola avrà un calendario con i giorni esatti in cui dovrà stare con la mamma o il papà.