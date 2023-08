Chanel Totti e Cristian Babalus, vacanze a Otranto: i due sono sempre più innamorati. E spunta anche Ilary. Cosa è successo

Chanel Totti e Cristian Babalus: Odi et Amo. Ma in questa calda estate la secondo opzione è quella che va per la maggiore. I due sono più innamorati che mai. La figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti passa moltissimo tempo insieme al fidanzatino che, proprio ora, si trova con lei, mamma Ilary e tutta la famiglia a Otranto per gli ultimi giorni di vacanza.

Chanel Totti e Cristian Babalus, la coppia scaccia i malumori: cena a Roma e vacanza da innamorati

Il post

Chanel Totti ha descritto il suo sentimento per Cristian Babalus con una parola semplice ma ricca di significato: «Inspiegabile». La figlia di Ilary Blasi ha trascorso gran parte delle sue vacanze estive insieme al tiktoker romano con il quale, ormai, fa coppia fissa da diverso tempo. Proprio nelle sue ultime storie Instagram, Chanel ha mostrato di essere a Otranto insieme alla famiglia e i suoi fan si sono subito chiesti se non ci fosse anche il suo innamorato. Risposta affermativa, dato che, l'ultima storia di Chanel la ritrae di spalle all'obiettivo con Cristian.



Odi et Amo

La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus è stata un po' tormentata inizialmente, dato che, l'ex fidanzata di lui, con la quale ha avuto anche una figlia, Martina De Vivo, era sicura che la figlia dell'ex capitano della Roma fosse l'amante del fidanzato. Cristian, comunque, ha sempre negato fosse così e ha sempre ribadito di non avere mai tradito nessuno.

E c'è anche Ilary

Ilary Blasi e Chanel Totti sono state paparazzate per le strade di Otranto. È bastato caricare una foto del locale dove avrebbero trascorso la serata per far sì che molte persone accorressero a vedere la conduttrice con i figli. Poi, la giornata al mare per la 16enne, figlia di Francesco Totti, è all'insegna del lusso.

Ecco quanto spende per stare in spiaggia.

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in Madagascar a godersi una fuga romantica lontani dall'Italia, Ilary Blasi è partita per una vacanza con la famiglia a Otranto.

Villa con piscina e stabilimento balneare molto elegante, con la figlia Chanel Totti la conduttrice si gode gli ultimi giorni della stagione estiva prima dell'udienza per la separazione del 20 settembre.