Chanel Totti, Capodanno a Sharm con il suo Cristian Babalus ma gli hater non ci stanno: «State sempre in vacanza»

Chanel Totti, 16 anni e i primi batticuori social. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad attirare l'attenzione dei suoi follower di Instagram. Il cognome si sa è una calamita, così come gli abiti e accessori ma anche i viaggi in giro per il mondo che racconta attraverso il suo profilo social. Al suo fianco da un anno a questa parte il fidanzato Cristian Babalus, 20enne, suo partner in crime in tutte le sue avventure. Dopo un’estate insieme, l’approvazione di mamma Ilary Blasi e i baci social, i due fidanzatini sono sempre più uniti tant'è che hanno scelto di trascorrere il Capodanno insieme a Sharm el-Sheikh.

Chanel Totti nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che non è passato inosservato ai suoi follower.

La figlia di Totti e Ilary Blasi indossa un bikini giallo e si mostra innamoratissima del suo fidanzato mentre tiene tra le mani un pappagallo. Un bacio in riva al mare e tanto amore: una fuga romantica dei due fidanzatini che, legati da aprile, hanno scelto di trascorrere le festività lontano dall'Italia e dagli affetti. «A noi». Sono queste le parole che Chanel ha scelto di scrivere a corredo del post Instagram per dare il benvenuto a questo nuovo anno.

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower al post che Chanel ha pubblicato sul suo profilo Instagram. E naturalmente non sono mancate alcune critiche da parte degli hater. «Ma state sempre in vacanza? la smettete?», ha scritto un utente. E ancora: «Ma di una vita in vacanza che ve ne fate? Godetevi la vostra età».