Chiara Ferragni si affida a un pool di avvocati per la separazione: ecco la squadra. «Fedez da tempo era andato via di casa»

Chiara Ferragni avrebbe scelto di affidarsi a un pool di avvocati per gestire la separazione con Fedez. Queste le indiscrezioni che vengono dalla trasmissione televisiva Pomeriggio 5. Tra i legali ci sarebbe anche la nota divorzista Daniela Missaglia, secondo quanto riportato dal sito web Dillinger.

Chi è l’avvocato Daniela Missaglia

Laureata con lode all’Università Statale di Milano, si è specializzata in Diritto di Famiglia e Diritto delle Persone.

Come indicato sul suo sito, la lunga esperienza nel suddetto campo ha permesso all’Avvocato Daniela Missaglia di diventare una figura autorevole sulle tematiche legate alla vita coniugale, separazioni, divorzi e tutela della prole e del minore, supportando il cliente sia in sede stragiudiziale che in sede di contenzioso. Nel 2019 ha fondato il Comitato contro l’Ingiustizia Personale e Familiare, di cui è Vicepresidente.

In un’intervista ha dichiarato: “Oggi, a seguito delle nuove normative sulle unioni civili è infatti cambiato il panorama delle costellazioni familiari con ogni conseguenza legata, più o meno direttamente, agli aspetti successori o di scioglimento delle comproprietà e degli asset. Non manca anche il profilo penale (laddove scaturente da reati tipici della famiglia), amministrativo (ammonizioni per stalking). Il mio studio segue con attenzione anche ogni questione relativa alla diffamazione della persona, anche a mezzo stampa, per noti esponenti della moda, del cinema e, più in generale dello star-system. Nel mio studio collaborano i migliori professionisti e possiamo contare anche su un Notaio in sede, la dottoressa Simona Guerra. Assistiamo clienti sia in Italia che all’estero”.

La cliente Nina Moric

La notizia è stata data da Dillinger, il sito web che fa capo a Fabrizio Corona. Non sembra un caso, visto che la Missaglia aveva gestito il divorzio tra l'ex paparazzo e Nina Moric.

Fedez via da casa

Fedez sembra che abbia iniziato a portar via alcune delle cose che lui utilizzava per lavoro già qualche giorno prima di lasciare la casa dove viveva con Chiara. E questo particolare potrebbe far risalire la separazione non a questa domenica ma due domeniche fa. Ora sembra che il rapper si stia concentrando sul lavoro.