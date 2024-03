Mr Marra, co-conduttore di Muschio Selvaggio: «Fedez ha un carattere particolare. I Ferragnez? Non sono dei mostri»

Negli ultimi mesi c'è una persona che è stata al fianco di Fedez ogni giorno: non si tratta di Chiara Ferragni, di Luis Sal o di Eleonora Sesana, l'assistente personale del rapper. La spalla destra dell'artista è Davide Marra, conosciuto come Mr. Marra. Dopo l'addio di Luis Sal dal podcast di Muschio Selvaggio, è Marra che ha vestito i panni del co-conduttore. Il podcaster ha rilasciato un'intervista a Mowmag dove ha parlato del futuro di Muschio Selvaggio (e il suo) e della separazione dei Ferragnez.

Chi è Mr Marra

All'anagrafe Davide Marra, Mr Marra è nato il 18 ottobre 1991 a Roma.

Di professione podcaster, preparatore atletico e cantante, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro su YouTube come creatore di contenuti. Grazie alle sue doti comunicative, è riuscito pian piano ad attirare la curiosità del popolo social.

Il successo vero e proprio l'ha raggiunto con Cerbero Podcast, un progetto che gli ha permesso di diventare per tutti Mr Marra. Si tratta di uno spazio virtuale in cui si parla di argomenti di ogni tipo, quasi sempre poco convenzionali. Il tutto trattato con umorismo talvolta dissacrante e con estrema curiosità.





Il futuro di Muschio Selvaggio

Muschio Selvaggio è uno degli interrogativi che tormenta Fedez. Marra ha spiegato che sta continuando a editare i contenuti indipendentemente dalla vicenda giudiziaria che nei giorni scorsi ha avuto una svolta con il sequestro delle quote di Fedez in Muschio Selvaggio in base a un'ordinanza che ha accettato il ricorso di Luis Sal.



Proprio a proposito di Sal, Mr. Marra racconta di averci parlato: «L'ho sentito mesi fa, quando ho iniziato, e mi è sembrato giusto visto che personalmente rispetto il lavoro degli altri. Poi non ci siamo più sentiti per ovvi motivi. Subentrare a lui è stata una sfida gigantesca: ho dovuto sostituire un influencer amato, seguito e inoltre io avevo aspramente criticato la conduzione di Muschio Selvaggio».



«Fedez? Ha un carattere particolare»

Marra è al fianco di Fedez da quasi un anno. Sebbene siano legati da un rapporto lavorativo, i due sono uniti hanno anche un forte legame di amicizia: c'era anche chi aveva ipotizzato che tra i due ci fosse del tenero. Indiscrezioni che sono state smentite dallo stesso Marra.



Il podcaster ha spiegato che: «Fedez ha un carattere particolare, ma il problema è che è sovraesposto. Io cerco di stare vicino a Federico, lavorativamente e non, e anche lui cerca di fare lo stesso. Andiamo avanti in attesa di tempi migliori, c'è poco da dire. Non sono avvezzo al piagnisteo, quindi si soffre, ma non siamo nella Striscia di Gaza».





«I Ferragnez non sono mostri»

Un momento delicato per i Ferragnez, sul quale Marra non si espone troppo: «La questione con Chiara, che piaccia o meno, è una questione personale». Ma ci tiene tuttavia a sottolineare un certo accanimento nei confronti della coppia: «Non sono due mostri […] Per quello che ho visto io l'amore verso i loro figli è davvero sconfinato. Mi disgustano quelli che in questo periodo hanno insinuato che li stessero usando per distogliere l'attenzione. Sarà anche vero che vogliono ripararsi da questa shitstorm e io stesso ad esempio non condivido l'esposizione eccessiva, ma davvero sono due genitori amorevoli»