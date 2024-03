Chiara Ferragni ospite a Che Tempo che Fa: orario, dove vedere l'intervista in tv e le domande (inviate dal Codacons a Fazio)

Dallo scandalo pandoro alla separazione da Fedez: non è proprio un bel momento per Chiara Ferragni, che ormai sembra "rifugiarsi" in oroscopi e cornetti rossi portafortuna.

L'influencer che intanto è tornata sui social, senza però sbloccare ancora i commenti degli utenti, domani, domenica 3 marzo, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Scopriamo dunque dove vedere l'intervista in diretta, a che ora andrà in onda e di cosa tratterà.

Chiara Ferragni da Fazio, il Tar dà il consenso

Nonostante il Codacons avesse chiesto lo stop all'intervista dell'influencer per paura di scorrettezza dell’informazione nel corso della trasmissione ed evitare che l’intervento della ferragni si trasformasse «in una difesa senza contraddittorio sullo scandalo» (pandoro ndr) in corso, «vicenda per la quale Ferragni, oltre ad essere stata multata dall’Antitrust, è sotto indagine per il grave reato di truffa aggravata a danno dei consumatori», il Tar ha respinto la richiesta.

Il ricorso infatti è stato bocciato dal Tar del Lazio, che ha escluso la possibilità di applicare regole su un’intervista tv «incidenti su interessi aventi primaria tutela costituzionale, quali la libertà di espressione e la tutela della riservatezza».

Ferragni a Che tempo che fa, l'intervista

Chiara Ferragni torna quindi da Fazio. L'ultima volta che l'imprenditrice digitale era stata a Che Tempo che Fa risale al 2018.

In quell'occasione Chiara era andata a fianco del marito in trasmissione, ora tutto è cambiato: la Ferragni non è più l'influencer amata da tutti e il suo matrimonio è in bilico.

Sicuramente si parlerà delle inchiesta giudiziaria in cui è indagata per truffa aggravata ma è possibile si parli anche della crisi matrimoniale.

La crisi con Fedez

La prima a rilasciare dichiarazioni sulla crisi coniugale dei Ferragnez è stata la mamma di Federico (“Ci auguriamo che vada tutto bene”), poi a dire la sua arriva su instagram anche Chiara Ferragni: «Ciao ragazzi, è da un po’ che non mi faccio sentire, sono state delle giornate un po’ toste… Volevo salutarvi e sapere come state, un bacio.

Orario e dove vederla

Il programma va in onda ogni domenica in prima serata dalle ore 20:00 su Nove. La puntata nella quale sarà intervistata l’influencer sarà quella di domenica 3 marzo 2024.

Nel frattempo in vista della partecipazione di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa” domani 3 marzo, il Codacons ha inviato oggi una lettera a Fabio Fazio, come riporta Adnkronos, dove chiede al conduttore di porre alcune domande specifiche all’influencer nel corso dell’intervista che andrà in onda sul Nove. «Ci rivolgiamo al conduttore certi che avrà già considerato ogni aspetto connesso alla delicatissima scelta di invitare un ospite come Chiara Ferragni, oggi al centro di un vortice giudiziario e mediatico che impone cautele e attenzioni nel rispetto del ruolo che è proprio ad un conduttore», scrive il Codacons nella lettera.

Le domande del Codacons

E per “scongiurare i timori esternati dai giudici del Tar Lazio”, l’associazione dei consumatori chiede al conduttore di proporre alcune specifiche domande “alla sig.ra Ferragni”. Eccole: “1. E’ vero che nei suoi profili non è da escludersi a priori l’esistenza di followers che lei ha comprato? 2. Perché per un periodo ha limitato i suoi profili impedendo la libertà di commento, e si leggevano solo quelli positivi? 3. È vero che ha chiesto di bloccare il profilo di una ragazza che l’ha criticata? Se sì, perché? 4. In moltissimi momenti e post è vero che vestiva i suoi figli con le linee di abbigliamento Ferragni a lei riconducibili? Secondo Lei faceva pubblicità in quel momento? 5. Sul pandoro Balocco, ritiene che il contenuto del cartiglio facesse pensare all’acquirente che il ricavato andasse in favore dei bimbi malati? O comunque è in grado di escludere a priori questa possibilità? 6. Lei ha sostenuto, nell'intervista al Corriere della Sera, che se si rende pubblica la beneficenza fatta si crea un ‘effetto emulativo’. Perché allora nel contratto con Balocco per il pandoro ‘Pink Christmas’ ha fatto inserire l’obbligo di non comunicare in alcun modo all’esterno la notizia sulla donazione? 7. Perché, subito dopo lo scoppio della vicenda Balocco, sono stati cancellati dai suoi profili social i post sulle uova di Pasqua, anch'esse vendute per beneficenza e finite al centro dell'inchiesta della Procura?”.

L'ultima volta da Fazio

L'ultima volta di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa è stata nel 2018 con Fedez e J-Ax mentre la prima intervista a tu per tu con Fabio Fazio è relativa al 2017. In quella puntata si presentava per la prima volta il personaggio di Chiara Ferragni: "La sua influenza è un'influenza buona, che attacca tutti". In quella intervista, Chiara Ferragni spiegava anche come lavorava su Instagram, pubblicando sui social e analizzando i like sulle singole foto. Nel maggio 2018, invece, Chiara Ferragni accompagnava Fedez e J-Ax per presentare il nuovo singolo e per anticipare le notizie sul loro matrimonio. Così diceva Chiara: "Del matrimonio non si parla, se ne è già parlato abbastanza". Era il maggio del 2018, si sarebbero sposati il 1° settembre 2018 a Noto, in Sicilia.