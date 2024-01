«Mio cognato tradisce mia sorella con me. Dice che mi ama e che la lascerà dopo che gli invierò foto nuda»

Una ragazza è disperata, non sa proprio cosa fare e, per questo motivo, si è rivolta all'esperta dell'amore e delle relazioni, Jane O'Gorman. La protagonista ha scritto una lettera in cui racconta che suo cognato sta tradendo sua sorella proprio con lei e che, nonostante le dispiaccia, lei è innamorata. Lui, però, a parte il sesso, sembra non volere prendere una decisione. Ecco cosa le ha consigliato Jane.

La storia

Una ragazza si è rivolta all'esperta dell'amore del Daily Star, Jane O'Gorman, alla quale ha raccontato: «Il mio sexy cognato sta giocando con me e non mi va più bene.

Prima dice che mi ama e che vuole che stiamo insieme per sempre, poi, mi chiede pazienza perché prima deve lasciare sua moglie... mia sorella. Dice che la lascerà solo dopo che gli invierò foto nuda. Al momento siamo lontani perché mia sorella ha lavorato fuori città per un periodo e ora che è tornata, lui non vorrebbe farla insospettire uscendo spesso di casa. So che vuole divorziare da lei e stare con me ma continua a ripetermi che le cose non sono semplici perché mia sorella è sempre stata quella che ha lavorato di più, che possiede la casa ecc. e lui teme che se la lascia, gli porterà via tutto. Ha ragione, lei è un incubo. Ma quando arriverà il mio turno? Perché devo aspettare l'unico uomo che mi prende davvero? Tra noi è subito scoppiata la passione, fin dal primo momento in cui ci siamo visti. Sono passati 10 mesi da quando stiamo insieme e ancora non so a che punto sono con lui. Posso fidarmi? Scaricherà mia sorella e mi renderà felice?».

Il consiglio dell'esperta

Dopo avere letto la lettera della ragazza, Jane O'Gorman ha risposto: «Stai giocando con il fuoco e corri il rischio di perdere tutto. Non credo che ci si possa fidare di tuo cognato: ti sta prendendo in giro, come sta facendo con tua sorella, derisa anche da te, oltretutto. Il suo comportamento è guidato dalla sua arroganza e dal suo ego: ogni tanto, ti dà qualche attenzione per soddisfare il suo appetito sessuale e mantenerti buona, ma poi si tira indietro per proteggere il suo matrimonio e tutto ciò che sua moglie (tua sorella) porta in tavola. Il fatto è che non dovrebbe fare nulla di tutto ciò che fa perché è sposato. E non dovresti innamorarti di lui perché è sposato con tua sorella. Quale parte di questo orribile e confuso caos pensi sia giusta? Fai marcia indietro prima che sia troppo tardi, prima che tua sorella lo scopra o che la tua famiglia subisca un duro colpo. Non credo che tuo cognato abbia intenzione di lasciare casa e stare con te per sempre. Ti sta usando e sta danneggiando la tua salute mentale. Inoltre, ti consiglio di crescere e assumerti le tue responsabilità».