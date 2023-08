Kate Middleton e la telefonata segreta a Harry in piena notte: svelato il motivo. Che ne pensano Meghan e William?

Secondo alcune fonti molto vicine a Buckingham Palace, Kate avrebbe telefonato in gran segreto al cognato, il principe Harry, in tarda notte. I media inglesi hanno sempre criticato molto il rapporto tra la principessa del Galles e l'ex duca di Sussex. Dopo il matrimonio di quest'ultimo con l'attrice americana Meghan Markle, Harry e Kate, secondo i tabloid inglesi, si sarebbero allontanati a causa delle divergenze tra la moglie e Kate stessa.

Tuttavia, l'ultima mossa "segreta" di Kate sarebbe stata identificata come un «gesto cortese» per cercare di riallacciare il rapporto che avevano i due. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

La principessa Kate avrebbe chiamato il principe Harry al telefono e la loro chiacchierata segreta si sarebbe protratta fino a notte tarda, questo è quello che riportano i tabloid inglesi. «Kate è stata in contatto con Harry per dirgli di mantenere la testa alta e di non preoccuparsi troppo di queste battute d'arresto temporanee.

Lei è molto dispiaciuta per lui in questo momento. Vederlo passare attraverso tutte queste battute d'arresto è molto difficile per lei. Gli vuole molto bene», ha raccontato una fonte vicina a Kate al Closer Weekly.

Cosa ne penserà di questo il principe William?

Il futuro re era stato etichettato nel libro Spare, di Harry, come il suo «arcinemico» e non sarà stato sicuramente contento di scoprire ciò che ha fatto la moglie Kate. «È ovviamente una situazione estremamente delicata e delicata tra molti degli altri reali anziani e in particolare William, che ha chiarito molto chiaramente che non è ancora pronto a sedersi con Harry per colloqui di pace o qualsiasi tipo di dialogo aperto», ha confessato la fonte.