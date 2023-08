Cristian Babalus in vacanza con Chanel Totti, festeggia il mesiversario della figlia. Pioggia di critiche: «Non sei mai con lei»

Cristian Babalus è il fidanzato attuale di Chanel Totti e, insieme, stanno trascorrendo le vacanze estive in Puglia con Ilary Blasi, Bastian Muller e le sorelle della conduttrice Mediaset. La storia d'amore della giovane con Cristian non è stata molto supportata dai fan all'inizio della relazione, poichè Cristian era stato accusato di aver tradito la sua ex fidanzata, con Chanel.

Inoltre, il giovane ha già una figlia, Kylie, con la sua ex fidanzata, Martina De Vivo. La piccola ha compiuto 7 mesi proprio ieri, 24 agosto, e Cristian ha voluto condividere uno scatto della bambina, ma è stato travolto dalle critiche poco dopo.

Cristian Babalus ha voluto festeggiare il settimo mesiversario della piccola Kylie con una storia su Instagram, ma è stato immediatamente travolto dalle critiche degli hater che lo hanno accusato di non trascorrere abbastanza tempo con lei.

«Non ci sei mai per lei, passi tutto il tempo con Chanel», lo ha accusato un account, ma lui ha preferito non rispondere alle critiche e godersi i suoi ultimi giorni di vacanza.