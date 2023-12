Daniele Rugani, la proposta di matrimonio a Michela Persico al concerto di Calcutta: il video emozionante

Daniele Rugani ha fatto il grande passo con la fidanzata Michela Persico, chiedendole di sposarlo, in una location incredibile che ha lasciato tutti senza parole. La coppia ha già un figlio, Tommaso di 3 anni e finalmente è arrivato il momento di coronare il sogno d'amore. Daniele ha deciso di fare la proposta durante il concerto di Calcutta, mentre suonava Pesto.

Michela Persico non si aspettava proprio che il compagno Daniele Rugani le facesse la proposta di matrimonio.

I due sono andati al concerto di Calcutta insieme ad alcuni amici e, mentre li cantante intonava Pesto. Dopo alcune foto di coppia di rito, Daniele ha iniziato ad indietreggiare per prendere dalla tasca l'anello di fidanzamento e, poi, inginocchiarsi di fronte alla fidanzata che, vestita di un top di Celine e un semplice skinny jeans, non ha realizzato subito cosa stesse accadendo, finché non ha visto l'anello di diamente.

«Sì!» ha scritto e detto Michela al suo Daniele, dopo la proposta super romantica.