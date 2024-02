Eva Mendes a Ryan Gosling: «Sono più che fiera di essere la Barbie di questo Ken»

Eva Mendes e Ryan Gosling, sono una delle coppie più riservate di Hollywood e forse è proprio la loro riservatezza ad aver garantito alla coppia di vivere il loro amore in un modo così efficiente e duraturo. Insieme dal 2011 i due sono stati paparazzati pochissime volte insieme, anche agli eventi mondani arrae erano le volte in cui condividevano il red carpet. Non sono mancate però le occasioni, durante le interviste, di parlare l'uno dell'altro e quando necessario, anche di difendersi reciprocamente.

Quando venne annunciato che Ryan Gosling era stato scelto per il ruolo di Ken nel film di Greta Gerwig, Barbie, l'attore ha ricevuto sui social numerosi insulti da parte di persone che lo ritenevano troppo vecchio o addirittura "cringe" per interpretare un ruolo simile.

Di recente, è stata proprio Eva a prendere le difese del marito, pubblicando un post su Instagram dove si congratula col marito del lavoro svolto e coglia anche l'occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di coloro che hanno diffuso così tanto odio nei confronti del compagno.

L'attrice scrive: «Sono così fiera del mio uomo. Quanto odio ha sopportato quando ha accettato questo ruolo. Quante persone hanno cercato di farlo sentire inadeguato. Nonostante il ridicolo movimento #NotmyKen e gli articoli scritti su di lui, ha dato luce a un personaggio originale, simpatico, commovente, iconico e l’ha portato fino agli Oscar. Sono più che fiera di essere la Barbie di questo Ken», scrive l'attrice condividendo alcuni vecchi screen da Rolling Stones.