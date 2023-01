Ezio Greggio, la fidanzata Romina a Verissimo: «40 anni di differenza? L'amore non ha età»

Lui ha 69 anni e lei ne ha 30. Quasi 40 anni di differenza, ma Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono più innamorati e felici che mai. Ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin, Ezio e Romina hanno raccontato pubblicamente il forte legame che li lega nonostante la differenza d'età: «Tutti gli aspetti che lo caratterizzano mi hanno rapita», ha confessato la giovane con gli occhi lucidi.

L'intervista a Verissimo

«La differenza d'età non mi ha mai preoccupata, mi sono sempre piaciute persone più grandi di me. Certo poi ammetto che ha tanti anni in più e mi sono fatta delle domande all'inizio, ma il suo spirito mi ha rapita, mi ha fatta innamorare. A chi diceva dureranno un mese al massimo un anno siamo quì dopo quattro anni e mezzo, quindi...», confessa Romina. «Facciamo tante cose insieme: andiamo al cinema, ci alleniamo, cuciniamo», spiega divertita la fidanzata di Ezio Greggio.

E la gelosia? «Io all'inizio lo ero molto», ha ammesso Romina. E poi ha spiegato: «Ezio ha avuto diverse donne, quindi io ero più piccola e all'inizio avevo l'occhio attento, ma ora c'è consapevolezza e il rapporto è cresciuto. Adesso è diventato lui molto geloso di me». Immediata la conferma di Greggio: «Assolutamente, bisogna equilibrare la bilancia».