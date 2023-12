Federica Pellegrini, la foto di Natale criticata: «Ne ho viste di più belle»

Federica Pellegrini sta per diventare mamma: la sua prima bambina, infatti, dovrebbe nascere prima della fine dell'anno. La Divina e il marito Matteo Giunta non hanno ancora svelato il nome della piccola ai loro fan, sanno solo che desiderano conoscerla e stringerla il prima possibile. Questo Natale, quindi, sarà un po' più magico degli altri ma, nel frattempo, Federica posta su Instagram anche foto degli anni passati. L'ultima, ad esempio, è del periodo natalizio dello scorso anno e qualcuno ha avuto da ridire. La risposta della campionessa è stata epica.

Federica Pellegrini ha pubblicato una nuova foto sul proprio profilo Instagram: seduta su di uno sgabello, indossa un maglione natalizio, jeans e scarpe da ginnastica. Sorride verso l'obiettivo e il suo pancione, ovviamente, non c'è ancora, anche perché, la Divina scrive: «Un anno fa».

Proprio sotto la foto del Natale scorso, un follower ha scritto: «L'ho vista a Livigno e sinceramente ne ho viste anche di più belle», quindi, Federica, che ha visto il commento, ha risposto: «E quindi?! Mica mi sono iscritta a Miss Italia».

Tutti i fan dell'ex nuotatrice si sono schierati dalla sua parte e in molti le hanno scritto: «Sei sempre stata molto bella, questi sono commenti inutili» oppure «Io non avrei nemmeno risposto alla provocazione di un leone da tastiera».

Federica Pellegrini si prepara a cambiare vita e ad accoglierne una nuova: quella della sua bambina. La Divina, proprio alcune ore fa, ha pubblicato una storia in cui mostra vari accessori per la piccola in arrivo e su alcune etichette di cotone c'è la scritta Meringa che è il soprannome che Federica e Matteo Giunta le hanno dato per tutto il tempo della gravidanza.