Fedez ha tradito Chiara con Paola Di Benedetto? «Una scappatella, la famiglia Ferragni ha smesso di seguirla sui social»

Il triangolo no, non l'avev(amo) considerato. Nella crisi che sta spezzando l'amore dei Ferragnez, sono tante le cose che non sono diventate di dominio pubblico, come è giusto e normale che sia. In molti parlano di un allontanamento che dura da tempo, ma che si è consumato solo di recente. Forse, però, qualche ruggine Chiara Ferragni e Fedez se l'erano portata dietro. E adesso c'è chi parla di un comportamento non troppo lineare dal parte del rapper, che avrebbe preso una sbandata per l'ex collega di X Factor Paola Di Benedetto. Solo gossip? Forse, ma c'è un dettaglio che potrebbe mettere carne al fuoco alimentando questa voce.

Paola Di Benedetto tra i Ferragnez?

Dalle uscite a quattro al gelo sui social.

Che sia successo qualcosa tra Chiara Ferragni e Paola Di Benedetto sembra fuori di dubbio. Le due si erano fatte immortalare l'una abbracciata all'altra durante una cena con i due ex Fedez e Rkomi, a quel tempo entrambi giudici di X Factor. Adesso l'influencer (così come le due sorelle) ha smesso di seguire la speaker. Lo stesso hanno fatto con Fedez dopo la rottura. Una coincidenza, forse.

A parlare del presunto flirt tra Fedez e Paola Di Benedetto è l'investigatore social Alessandro Rosica, colui che per primo aveva parlato del flirt tra Stefano Di Martino e Alessia Marcuzzi, confermato da Belen.

«Tra le tante accuse della famiglia Ferragni ci sarebbe una clamorosa presunta scappatella di mesi e mesi tra Fedez e Paola di Benedetto - dice Rosica - Infatti tutti hanno appena litigato con lei». Solo gossip, ripetiamo, come confermato dallo stesso autore del post che come fonte cita «amici di Chiara con la bocca troppo grande».