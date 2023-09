Francesca Ferragni, il mistero di Fedez «scomparso» al matrimonio. La foto che spiega tutto

Matrimonio (poco) social per Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. A differenza di quanto accadde cinque anni fa in occasione delle nozze della più famosa Chiara e Fedez, sono pochi i dettagli trapelati sul gran giorno della sorella mediana di casa Ferragni. Ma è proprio ciò che non è strato mostrato a suscitare maggiore curiosità riguardo al matrimonio vip celebrato al Castello di Rivalta. In particolare, la domanda che sorge spontanea a chi si è imbattuto nelle (poche) immagini pubblicate per i follower è: ma Fedez, dov'è?

Nelle ore precedenti al matrimonio tra Francesca Ferragni e Ricky, storico fidanzato e papà di suo figlio, le sorelle Chiara e Valentina hanno condiviso qualche dettaglio dei preparativi: trucco e parrucco, spuntino con un toast, il viaggio in auto per arrivre a destinazione.

Se in questo caso Valentina ha mostrato il neo fidanzato Matteo Napoletano, la maggiore delle sorelle è apparsa sempre sola. Anche nei (pochi) video della cerimonia, in cui Francesca è arrivata all'altare accompagnata da mamma e papà, di Fedez neanche l'ombra, così come nello scatto di famiglia pubblicato dalle damigelle.

Che il rapper sia rimasto a casa? La risposta arriva proprio dalle sue storie, ed è un «no». A testimoniare la presenza di Fedez in Val Trebbia per l'evento della stagione per la famiglia Ferragni, alcuni video. Nel primo, papà Federico mostra i figli Leone e Vittoria, che nel matrimonio hanno avuto un ruolo speciale: entrambi hanno preceduto l'arrivo di zia Francy all'altare spargendo fiori e portando le fedi. Nel secondo, il rapper ha mostrato uno dei dipinti che adornano le sale del Castello di Rivalta.

Ma a togliere ogni dubbio è un selfie pubblicato in serata da Chiara: «Cognatanza», scrive l'imprenditrice digitale, e nella foto insieme agli sposi c'è anche il marito.

Probabilmente Fedez, reduce dal matrimonio vip di qualche giorno fa in cui si è reso protagonista insieme a Francesco Facchinetti di uno show fuori programma, avrà deciso di tenere un basso profilo e concedere la scena agli sposi.