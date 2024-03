Gaia Bermani Amaral, oggi le nozze con il regista Rocco Ricciardulli: «Siete bellissimi»

Gaia Bermani Amaral e il regista Rocco Ricciardulli si sono sposati. I due, i venti anni di differenza hanno scelto di lasciarli alle spalle e si sono uniti in matrimonio oggi 26 marzo. L'attrice ha optato per un bellissimo abito verde lungo di Atelier Via Donizetti, abbellisto dal velo mantiglia che porta sul capo, in pizzo. Tra le mani l'attrice tiene un bouquet candido di Fioraia Corvi. L'attrice ha pubblicato anche alcuni video nelle sue Instagram stories. «Eccolo il mio futuro sposo».

Le nozze

L'emozione durante la cerimonia era alle stelle.

Gaia e Rocco si sono giurati amore eterno davanti a parenti e amici. «Finalmente sposi». Sono queste le parole che Gaia Bermani Amaral ha scritto a corredo del post Instagram. Naturalmente numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che ha pubblicato l'attrice. «Congratulazioni, ma la meraviglia. Veramente bellissimi», ha scritto una fan. E ancora: «Siete davvero meravigliosi, verdissimi ed elegantissimi».

Chi è Rocco Ricciardulli

Rocco Ricciardulli, 63 anni è un regista e sceneggiatore italiano, nato a Bernalda in Basilicata. Nel 2015 ha scritto il cortometraggio Occhi, contro lo sfruttamento dell'immagine della donna nei media, prodotto dalla camera del Lavoro di Milano e dalla Banca Popolare di Milano. E proprio nello stesso anno ha fondato la Silver Productions, casa di produzione cinematografica.