Giorgia Meloni dal parrucchiere, il regalo (inaspettato) della figlia Ginevra per la mamma

Giorgia Meloni mamma d'oro. La Presidente del Consiglio è stata paparazzata recentemente insieme alla figlia Ginevra mentre, insieme, uscivano mano nella mano dal parrucchiere di fiducia al quale si rivolge ogni volta che ha un impegno importante in programma. Tuttavia, questa volta l'occasione è speciale. Giorgia ha trascorso un pomeriggio di relax insieme alla figlia Ginevra che per ringraziarla, le ha regalato un oggetto molto particolare che ha intenerito proprio tutti.

Il regalo di Ginevra

Giorgia Meloni è stata paparazzata dai fotografi di Gente mentre usciva dal suo parrucchiere con la figlia Ginevra.

Per la Presidente del Consiglio un outfit total black, mentre la piccola total pink. Mamma e figlia si sono concesse un pomeriggio insieme, lontane da impegni istituzionali e compiti di scuola, per farsi una piega ai capelli. La Meloni ha sempre uno sguardo molto serio e protettivo per la sua piccola, ma nella mano libera nasconde un dolce regalo da parte di Ginevra: un portachiavi con due ponpon rosa e rosso e un'etichetta con la scritta "Mamma sei sempre nel mio cuore".

Il lavoro della Premier è molto difficile e i sacrifici sono tanti, soprattutto nei confronti della famiglia, ma Giorgia riesce a trovare sempre del tempo per la figlia Ginevra per cui, come ha detto lei stessa, smetterebbe di fare politica.