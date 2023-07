Giorgia Soleri malore al concerto: «Tendo a sopravvalutare il mio corpo ultimamente»

Giorgia Soleri, nelle ultime ore ha preso parte all'evento Rock in Rome per assistere al concerto degli Arctic Monkeys. Peccato però che qualcosa sia andato storto. Infatti, l'ex fidanzata di Damiano David ha ritenuto opportuno pubblicare una foto nelle sue Instagram stories con una didascalia a corredo in cui ha spiegato ciò che le è accaduto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Giorgia Soleri è diventata il volto della battaglia di tante donne che ogni giorno si scontrano con una patologia di cui ancora si parla poco. Non ha mai nascosto ciò che è costretta a subire a causa dei disturbi che possono coglierla all'improvviso, anche quando è con le sue amiche. Infatti, nelle ultime ore, l'influencer ha annunciato di aver avuto un malore durante il concerto Rock in Rome. «Un attacco di dolore acuto - ha sottolineato Giorgia nelle sue Instagram stories -.

Tendo a sopravvalutare il mio corpo ultimamente».

A quanto pare, l'influencer durante il concerto ha chiamato i soccorsi e ha chiesto loro aiuto. Poi, l'influencer si si è mostrata in barella, attendendo di ricevere le cure necessarie. Dopo qualche ora, Giorgia Soleri ha pubblicato un video spiegando ai suoi fan di aver seguito parte dell'esibizione della band dal tendone in cui si trovava, a malincuore, ma almeno era nella facoltà di poterlo fare nonostante i dolori e lo spavento. «Ma tra intramuscolo di antidolorifico e barelle son comunque riuscita a sentire il concerto ( e a sentirmi meglio soprattutto)».