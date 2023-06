Giorgia Soleri: «Damiano può venire a vedere i gatti quando vuole. La relazione aperta? A volte capita di essere gelosi»

Giorgia Soleri da qualche settimana ha cominciato una nuova vita da single. Dopo la rottura con Damiano David, frontman dei Maneskin, la poetessa e attivista si è iscritta a un'app di incontri - specificando di cercare «solo due chiacchiere, un bicchiere di vino, nessun impegno e soprattutto niente bebè» - e continua a confrontarsi con i suoi follower (819mila solo su Instagram) sulle tematiche che le stanno più a cuore.

Giorgia Soleri e le relazioni aperte

A partire dal tema delle relazioni aperte: «Le non monogamie etniche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all'interno della o delle relazioni - ha spiegato Giorgia Soleri in una delle sue stories su Instagram -.

Purtroppo è impossibile rispondere generalizzando ma in linea di massima: sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito?».

L'accordo con Damiano sui gatti

Damiano David è stato già visto in compagnia di altre donne, in particolare della modella Martina Taglienti, ma la Soleri continua a mantenere un rapporto civile con lui, soprattutto per amore dei loro gatti. «Hai un accordo di paternità con Damiano per i gatti?», le chiedono i follower. E lei risponde: «Questa probabilmente è la domanda più gettonata. L'unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità di gestione e di stile di vita».