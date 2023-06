Giorgia Soleri, il primo tatuaggio dopo la rottura con Damiano David: «Vi presento le mie serpi di Falloppio»

Giorgia Soleri è solita ricordare qualche avvenimento importante nella sua vita o qualche battaglia personale vinta imprimendosela sulla pelle. Così, i numerosissimi tatuaggi che decorano il suo corpo hanno tutti un significato ben preciso. Ecco, quindi, che l'attivista ed ex fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, ha deciso di tatuarsi, a mo di serpenti, la parte del suo corpo che più, in vita sua (come da lei stessa, più volte, dichiarato) le ha causato dolore fisico e psicologico. Le sue serpi di Falloppio.

Uno sul lato destro e uno sul lato sinistro: due serpenti che, tra un incrocio e l'altro su loro stessi, alla fine incontrano i loro musi poco più in basso dell'ombelico di Giorgia Soleri.

Ha voluto descriverle come serpi, le sue tube di Falloppio (o uterine) che in questi anni le hanno causato tanti problemi fisici, dolori insopportabili e ricerche mediche su ricerche mediche prima di ricevere la diagnosi di endometriosi, ovvero, 11 anni più tardi da quando ha cominciato ad accusare le prime sofferenze.

L'attivista, che, spesso, racconta la sua esperienza e, alla quale, sono state diagnosticate anche la vulvodinia e la fibromialgia che causano fitte e gonfiore addominale, sotto la foto postate sulle storie Instagram ha scritto: «Sto aspettando che passino gonfiore e infiammazione per postare una foto decente (senza le mutande tagliate e attaccate con il nastro adesivo) ma sono innamorata persa. Vi presento le mie serpi di Falloppio».

Giorgia Soleri è diventata un'attivista proprio perché ha voluto dare voce a milioni di ragazze e donne che soffrono delle stesse sue malattie e che, molto spesso, non vengono aiutate o curate con le giuste terapie.

Anche durante la sua esperienza a Pechino Express, Giorgia ha desiderato più volte parlare di endometriosi o vulvodinia, tanto che, è stata presa di mira sui social perché alcuni utenti l'hanno definita troppo lagnosa e vittima.