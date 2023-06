Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip? La conferma: «Non ci sono, così voi potete organizzarvi»

Nonostante manchino diversi mesi all'inizio del Grande Fratello, Alfonso Signorini e la sua squadra sono già al lavoro per preparare la nuova edizione del reality. Ed è già iniziato il toto nomi per il cast e per gli opinionisti; infatti sembrerebbe che Sonia Bruganelli non siederà sulla poltrona rossa del reality. Nelle ultime ore la conferma è arrivata prima dal suo ufficio stampa e poi dalla stessa showgirl.

Nelle ultime ore, Pipol Tv ha ribadito che è stata Sonia Bruganelli a lasciare il reality e che, nel rispetto della produzione del GfVip, ha fatto sapere di non essere disponibile già mesi fa. «Alla fine di questa edizione del Gf Vip, vinta da Nikita e avvolta dalle polemiche, Sonia Bruganelli aveva dichiarato a mezzo stampa e social il largo ai giovani - ha scritto Pipol Tv -.

Nello specifico facendo i nomi di Soleil Stasi e Giulia Salemi. Proprio nei confronti di quest’ultima la Bruganelli aveva fatto il più grande in bocca al lupo, augurandole di prendere il suo posto, sedia che giustamente la giovane Giulia sogna».

Poi, ha aggiunto: «Tutto alla luce del sole, della stampa e dei social. E aveva confermato la sua non presenza per il terzo anno al GfVip , avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale. Esattamente un mese prima. Diversi i motivi, su tutti il fatto che Sonia al momento si trova su più produzioni. Una conosciuta ai più: ovvero la nuova e faticosa edizione di Ciao Darwin».

E ha concluso: «Detto ciò per riconoscenza nei confronti dell’azienda e come dice il suo ufficio stampa Sabrina Laganà: Non ci sono, così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile».

Il post è stato condiviso nelle ultime ore dalla showgirl nelle sue Instagram stories confermando quindi quanto riporta Pipol Tv.