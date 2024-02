Paolo Bonolis commosso dice addio a Ciao Darwin, il saluto alla figlia Silvia in studio: «Amore mio»

È andata in onda ieri sera, 23 febbario, l'ultima puntata di Ciao Darwin. Dopo la sfida tra le squadre "Ciao Darwin Story" e "Ciao Darwin 8,7", Paolo Bonolis ha voluto salutare per l'ultima volta il pubblico che ha seguito il programma per 9 edizioni, non riuscendo a trattenere la commozione.

Paolo Bonolis e l'addio a Ciao Darwin

Nel suo discorso di ringraziamento, il conduttore di Canale 5 ha ricordato i 26 anni della trasmissione e tutti coloro che hanno lavorato per mettere in piedi lo show: «Se non sbaglio tutto è cominciato nel lontano 1998, termina nel 2024 e tante persone dovrei ringraziare di questo lungo percorso. Le ringrazio con delle immagini e vi ringrazio per essere stati così tanti e così sempre con noi. Poi vorrei ringraziare due persone per me fondamentali in questa produzione. SDL l’ho già detto, poi vorrei ringraziare la regia di Roberto Cenci, e perdonatemi, ma il ringraziamento più grande al termine di una storia che è durata quasi 30 anni va al maestro Luca Laurenti. E poi ripeto, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito».

Nel corso della puntata Paolo Bonolis ha anche salutato la figlia Silvia, 21 anni, nata dalla relazione con l'ex moglie Sonia Bruganelli. Le due erano sedute vicine in studio e sono state inquadrate più volte dalla regia. «Ciao Silvia, ciao amore mio», ha detto il conduttore, ringraziando la giovane per essere presente in un momento tanto importante come quello, che sancisce la fine di Ciao Darwin.

Chi è Silvia Bonolis

In una recente intervista al Corriere, Paolo Bonolis aveva detto della figlia: «Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua». Silvia Bonolis, infatti, combatte fin dalla tenera età con alcuni problemi di salute: la ragazza ha subito danni al sistema neurologico, dovuti a difficoltà di tipo cardiaco riscontrate quando era ancora in grembo, e fu sottoposta a un delicato intervento subito dopo la nascita.