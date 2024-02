Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior riparte alla grande, Ciao Darwin stabile, bene Quarto Grado

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di venerdì 16 febbraio ha offerto ai telespettatori programmi di attualità, film e reality. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Dalla nuova edizione di "The Voice Senior" su Rai 1 al nuovo appuntamento con "Ciao Darwin" su Canale 5, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.

Pagelle ascolti tv: top e flop. Il podio

La prima delle sette puntate in programma è andata. Dopo aver fatto emozionare milioni di telespettatori è tornato ieri su Rai 1 "The Voice Senior", il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest'anno alla quarta stagione. Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, impareggiabile padrona di casa, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, reduci anche dal recente successo di "The Voice Kids". Il programma è stato visto da 3.557.000 spettatori pari al 21.5% di share

"Ciao Darwin", il divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è stato trasmesso ieri su Canale 5.

Su Rete 4 c'è stato «Quarto Grado», il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sui casi e misteri di cronaca, italiani e non. Al centro della puntata di ieri, la strage di Altavilla Milicia, in Sicilia, dove Giovanni Barreca ha ucciso la moglie e due dei suoi tre figli, di 16 e 5 anni. Il talk ha appassionato 1.312.000 spettatori (8.6%)

I dati Auditel

Su Italia 1 è andato in onda "Rambo: Last Blood", film del 2019 diretto da Adrian Grunberg. Quinto capitolo della saga cinematografica su John Rambo, iniziata nel 1982 col film "Rambo", il titolo del film è un riferimento al titolo originale dell'adattamento cinematografico del romanzo "Primo sangue". La pellicola è stata la scelta di 1.224.000 spettatori (6.6%)

Ieri è andato in onda "Propaganda live", il programma condotto da Diego Bianchi su La7. L'ospite in studio era il regista Giovanni Veronesi. Il talk è stato seguito da 927.000 spettatori e il 6.4%

Su Canale NOVE è andato in onda tutto il meglio della stagione Maurizio Crozza, con i momenti più divertenti e significativi dello show. Il programma è stato visto da 603.000 spettatori con il 3%

Su Rai 2 è stato trasmesso "Lo chiamavano Jeeg Robot", film del 2015 diretto e prodotto da Gabriele Mainetti. La pellicola con Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli e Luca Marinelli è stata vista da 512.000 spettatori con il 2.8%

Rai 3 ieri ha proposto in prima visione, alle 21:20, "Le illusioni perdute" di Xavier Giannoli. Da una pietra miliare della letteratura francese, l'omonimo romanzo di Balzac, capitolo fondamentale della sua "Commedia umana", il film di Xavier Giannoli del 2021 racconta le ambizioni e le illusioni di Lucien Chardon de Rubempré. Il film è sto la scelta di 442.000 spettatori (2.5%)

Su TV8 c'è stato "Cucine da incubo". Il reality culinario condotto da Antonino Cannavacciuolo è stato visto da 236.000 spettatori con l’1.2%