Ligabue torna nei palasport: a Eboli l'unica data campana

A un passo dai due live-evento negli stadi (5 luglio San Siro, 14 luglio stadio Olimpico), Luciano Ligabue annuncia via social la nuova avventura, che partirà dall'Arena di Verona il 9 ottobre per poi proseguire nei palasport delle principali città d'Italia. Ancora una volta la grande musica non tocca Napoli, il rocker di Correggio suonerà, infatti, a Eboli - PalaSele, unica data campana della tournée indoor autunnale.

L'appuntamento è per il 21 novembre, occasione per ascoltare (per la prima volta) i brani del nuovo album, “Dedicato a noi” (in arrivo in autunno), anticipato in radio dal singolo “Riderai” (una delle ballad previste) che dà infatti il nome al tour e che arriva a distanza di quattro anni dall'ultimo progetto discografico (Start).

I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 11.00 di giovedì 29 giugno.

Per gli iscritti al barMario (https://www.ligabue.com/barmario/) è invece prevista la presale dalle ore 10.00 di domani, mercoledì 28 giugno.