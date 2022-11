Luciano Ligabue: «Il Covid non mi passa più: chiuso da giorni in un hotel a Parigi»

Luciano Ligabue è chiuso da cinque giorni nella stanza di un albergo di Parigi dopo aver contratto il Covid. Attraverso i suoi social proprio il cantautore aveva dato la notizia di essere risultato positivo al tampone «dopo aver passato una notte in cui non sono stato bene». Poche ora fa Ligabue è tornato a raccontarsi, mostrando in primo luogo la stanza che è tutto il suo mondo da giorni che non a caso vive come «lunghissimi». «Veramente non mi passa più», ha spiegato mostrando il suo comodino con «Brufen d’ordinanza come da consiglio medico, vitamina C, spray nasale, qualche libro e questa è una chitarra che non era mia ma lo è diventata grazie a un impulso di Maioli (il suo manager, ndr.) che l’ha trovata in un mercatino, per le strade di Parigi, non costava tanto e ha pensato potesse farmi un po’ di compagnia... in effetti un pezzo l’ho scritto». Quindi, il bollettino: «Per il resto sto meglio, ma devo aspettare di negativizzarmi per tornare nel nostro Bel Paese».

Ligabue era in tour per l’Europa. Avrebbe dovuto esibirsi al Bataclan e poi a Londra, il giorno dopo («potete immaginare il giramento di balle dopo i due concerti bellissimi vissuti a Barcellona e Bruxelles»). Ora l’artista aspetta di tornare negativo per poter rientrare in Italia e ridefinire i suoi impegni. Nel mentre sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno per una pronta guarigione.