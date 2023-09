Le 64 barre di Geolier verso il live a Scampia

«Se tengo un beat ho il rischio di fare una strage/ ho un tot conservato che mi fa vivere in vacanza/ Ho il permesso della scena per atteggiarmi se mi pare/ Come vorrei che mi dissassero/ li spezzerei come il pane/ Io non rappo/ Io vi stendo io vi stresso/ You understand?».

Emanuele Palumbo sfida tutti: «L’hip hop è morto da un tot/ io sono le 7 sfere del drago... Tanto la maggior parte dei top dei top sono miei amici/ il resto è turututuruturuturutututar». Il flow assassino di Geolier è tornato in perfetto stile 64 barre con il pezzo pubblicato ieri, a ricordare l’appuntamento del 7 ottobre a Scampia per la seconda edizione di «Red Bull 64 bars live», in compagnia di Lazza, Luche’, Rose Villain, Noyz Narcos, Salmo e Miles.

Intanto c’è questo esercizio di stile, flow, tecnica e originalità.

Si parte con un’atmosfera sognante, con tanto di coretto old style, poi il beat si fa implacabile proprio come le rime. Anzi i beat sono tre, il primo firmato da Poison, il secondo da Dat Boi Dee ed il terzo nato dall’unione dei primi due.