Vendevano merce contraffatta al concerto di Geolier che si è svolto ieri sera al campo sportivo di Quindici, ma sono stati denunciati dai poliziotti del Commissariato di Lauro.

Gli agenti, nel corso dei servizi di controllo del territorio, predisposti dal Questore di Avellino, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione del concerto del noto rapper napoletano Emanuele Palumbo, in arte Geolier, hanno denunciato in stato di libertà due persone, indagateper il reato di possesso e vendita di merce contraffatta e ricettazione.

I due, un 47enne ed un 36enne, già noti alle Forze dell’Ordine, entrambi provenienti da Napoli, si erano introdotti nell’area riservata al pubblico nei pressi del palco, cercando di vendere sciarpe e magliette con l’effige del cantante.



Fermati ed identificati dagli agenti sono stati condotti in Commissariato e la merce in loro possesso, palesemente contraffatta, sottoposta a sequestro.

I due sono stati pertanto deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino e a loro carico è stato altresì avviato il procedimento amministrativo rivolto all’irrogazione del foglio di via da comuni dal Vallo di Lauro