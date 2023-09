Napoli, Geolier ai funerali di Giogiò: «Oggi abbiamo perso tutti quanti»

Nella chiesa del Gesù gremita per i funerali di Gianbattista Cutolo, ucciso a 24 anni da un sedicenne in piazza Municipio, c'era anche Geolier.

Il noto rapper di Secondigliano, 23 anni, ha lasciato alcune parole toccanti all'emittente Canale 21. «Ragazzi sognate, non dovete pensare che è finito tutto, non sono finiti i sogni. Oggi abbiamo perso tutti quanti, abbiamo perso come città ha perso la mia generazione, io ho 24 anni, giò giò ne aveva 24. Dobbiamo iniziare a pretendere, a modificare questo stato di cose questa epoca e la mentalità» ha detto.

«Io ho visto tanti film quando ero picccolo e non mi hanno minimamente influenzato - ha proseguito -.

Dobbiamo cambiare noi. I ragazzi non hanno sogni, non credono più nelle Chiese, nello Stato. Credono a quello che vogliono credere. Sono le strade che influenzano i ragazzi. È un problema culturale. A me il rap non mi ha salvato dalla strada, sono stati i miei genitori a farlo, il rap mi ha semmai salvato dalla fabbrica».