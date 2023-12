Harry e Meghan, il loro 2023: tra libro e rivelazioni scottanti, il bilancio per i duchi di Sussex

Se il 2022, segnato dalla dipartita della Regina Elisabetta, era stato un anno turbolento per la monarchia inglese, altrettanto si può dire del 2023, anche se per motivi ben diversi. In particolare, a dare e avere filo da torcere sono stati la duchessa e il duca di Sussex. Quest'ultimo ha infatti battezzato l'anno nuovo con il suo memoir, “Spare”, uscito lo scorso gennaio e considerabile un almanacco di traumi e rivelazioni sulla sua vita a corte, che per breve tempo è persino riuscito ad intaccare il consenso popolare nei confronti di William e Kate.

Tra le pagine più scottanti dell'autobiografia, ci sono sicuramente quelle riguardanti la prima volta del principe. Secondo quanto scritto infatti, Harry ha perso la verginità in «un episodio inglorioso» con una donna più grande di lui amante dei cavalli, che lo avrebbe trattato «non diversamente da un giovane stallone». La questione si è ingigantita ulteriormente quando la donna, il cui nome è Sasha Walpole, si è fatta avanti rilasciando un'intervista al Sun in cui raccontava la sua versione dei fatti, chiarendo innanzitutto di avere soltanto due anni in più di Harry, di conoscerlo da quando lei lavorava come stalliera nel rifugio di campagna di Re Carlo e di essere andata con lui dopo che entrambi avevano bevuto parecchi bicchieri di tequila.

Quello scritto da Harry non è stato l'unico libro ad aver movimentato l'anno dei duchi di Sussex: il 28 novembre è uscito “Endgame” di Omar Scobie. La sua pubblicazione ha provocato un terremoto a Buckigham Palace, a causa delle rivelazioni sui cosiddetti “razzisti reali”, ovvero due persone che avrebbero commentato il colore della pelle del futuro figlio di Meghan.

La loro identità, a detta dell'autore sarebbe rimasta ignota, ma invece è stata svelata nella versione olandese del libro, prontamente ritirata dal mercato.

Il 2023 è stato anche e soprattutto l'anno dell'incoronazione di Re Carlo, che però non è stata esente da questioni familiari e annesse polemiche: Meghan si è fatta notare con la sua assenza, rimanendo negli Stati Uniti mentre Harry volava fino in Inghilterra per supportare il padre.

In generale, il bilancio di fine anno per la coppia più chiacchierata di Inghilterra (e non solo) non si può considerare positivo. Lo si evince soprattutto dal fatto che l'accordo che i due avevano stipulato con Spotify riguardo al loro podcast “Archetypes” è saltato dopo aver concluso appena una stagione. Pare infatti che non stesse funzionando. La popolarità dei duchi di Sussex è forse in calo? Lo confermerà solamente l'anno venturo.