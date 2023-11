Harry fa pace con Carlo? La telefonata e il video auguri dei nipotini. «Ma William non lo perdonerà mai»

Isolato e tenuto all'oscuro delle condizioni di salute della regina Elisabetta: ad Harry non sarebbe stato permesso di dare l'ultimo addio alla nonna prima della sua morte. E la colpa sarebbe soprattutto di William. E' l'ultima rivelazione che scuote la famiglia reale del biografo di Harry e Meghan, Omid Scobie. In un estratto del suo ultimo libro, Endgame, Scobie sostiene che il principe Harry è stato "tenuto all'oscuro" della salute della regina nelle ore precedenti la sua morte e che William abbia avuto un ruolo chiave in questa esclusione.

William e le telefonate ignorate

Secondo quanto racconta Scobie, il principe William avrebbe ignorato le chiamate di suo fratello mentre la regina stava morendo a Balmoral l'anno scorso.

Mentre Harry correva per riuscire ad essere al capezzale della Regina in Scozia (cosa che poi non gli riuscì), William semplicemente lo ignorava. Un membro della famiglia reale ha detto al Mirror: «Tutte falsità. William e Kate sembrano essere l'obiettivo numero uno di questo autore. Bastano pochi mesi perché i coltelli ritornino fuori e le ferite si riaprano».

La telefonata di Carlo a Harry: «Nonna sta morendo»



Scobie, che in precedenza aveva pubblicato una biografia sui Sussex intitolata "Finding Freedom", ha detto che Harry, 39 anni, e sua moglie Meghan, 42 anni, "non avevano idea" che la famiglia reale si stesse preparando per la morte della regina l'anno scorso. In Endgame, Scobie racconta come i Sussex avevano visitato il Regno Unito per una serie di impegni nel settembre 2022, quando il palazzo annunciò che i suoi medici avevano consigliato alla regina Elisabetta di riposare. Scrive: «La mattina dopo, i Sussex non avevano idea che Buckingham Palace stesse già pianificando le ultime ore della regina e i primi giorni della nuova era della monarchia, finché il telefono del duca non iniziò a squillare. Un numero sconosciuto. Di solito li ignorava. Meghan ha detto al marito di prendere in mano il telefono e lui ha accettato la chiamata». E continua: «Harry non aveva parlato molto con suo padre quell'anno, ma non era il momento per tensioni tra padre e figlio. Carlo gli disse che lui e Camilla stavano per lasciare Dumfries House per Balmoral, dove la principessa Anna era già al fianco della regina. Ha detto a Harry di recarsi immediatamente in Scozia».

Il messaggio a William

Harry, a quel punto, avrebbe inviato un messaggio di testo a suo fratello William chiedendogli come lui e Kate avevano programmato di andare in Scozia e se avrebbero potuto viaggiare insieme, ma non ha ricevuto risposta, afferma Scobie. Successivamente gli è stato detto che Harry era riuscito a assicurarsi un volo con i suoi zii, il principe Andrea e il principe Edoardo. Alla fine, prenotò un volo charter da 30.000 sterline per l'Aberdeenshire da Luton; Carlo gli disse di venire senza Meghan «perché non era voluta». Harry non aveva idea di cosa stesse succedendo a Balmoral quando il suo aereo decollò.

Il rapporto irreparabile tra i fratelli

Insomma tra William e Harry il rapporto sembra essere irreparabile, perché il Principe di Galles vede suo fratello come un "disertore". «Non si potrà tornare indietro per i fratelli e assolutamente nulla è cambiato» da quando il Duca di Sussex ha pubblicato il libro Spare all'inizio di quest'anno. Un portavoce di Buckingham Palace si è rifiutato di commentare Endgame, la cui uscita è prevista per il 28 novembre.

La telefonata di Harry a Carlo e il video-auguri dei nipotini

Le ultime accuse bomba arrivano poche ore dopo che Harry ha annunciato di aver parlato con suo padre il giorno del suo compleanno. La prima chiacchierata telefonica in sei mesi. Si dice anche che Meghan Markle abbia parlato con suo suocero e i figli della coppia, Archie e Lilibet, abbiano registrato un video in cui cantavano tanti auguri al nonno, come ha raccontato il Telegraph. Sembra oltretutto che Carlo e Harry si parleranno di nuovo la prossima settimana dopo che la loro chiamata ha segnato un "cambiamento" di tono e un "punto di svolta" tra i due.