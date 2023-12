Il Volo, Ignazio Boschetto fa la proposta di matrimonio a Michelle Bertolini: «Voglio passare il resto della vita con te»

I ragazzi de Il Volo stanno crescendo. Arrivati al successo da giovanissimi, sono cresciuti e hanno scoperto il mondo insieme ai loro fan internazionali. Tra queste fan, c'è stata una in particolare che ha rubato il cuore di Ignazio Boschetto, la sua futura sposa Michelle Bertolini. La notte di Natale ha portato una grande sorpresa alla modella itali venezuelana che ha visto il fidanzato inginocchiarsi di fronte a lei e farle la proposta di matrimonio.

Andiamo a scoprire che cosa è successo e il primo incontro di Ignazio e Michelle.

La proposta di matrimonio

Michelle Bertolini ha condiviso su Instagram un post con alcuni scatti della notte magica in cui il fidanzato e cantante de Il Volo, Ignazio Boschetto le ha chiesto di sposarla.

«Si mille volte amore mio, voglio passare la mia intera vita con te! Ti amo», ha scritto Michelle, mentre il suo futuro sposo ha condiviso le foto sulle sue storie Instagram.

Lei indossava un bellissimo abito lungo di velluto color blu, mentre lui un completo della stessa tonalità, molto porbabilmente, si trovavano ad una cena in famiglia per festeggiare il Natale, quando Ignazio ha deciso di sorprenderla.

Il primo incontro

Michelle Bertolini era una grandissima fan de Il Volo, tanto da volare fino in Ungheria per assistere ad un loro concerto e al meet and greet, un momento di incontro esclusivo tra i cantanti e i loro fan. La modella aveva anche condiviso una foto con loro, felicissima, ignara di ciò che sarebbe successo solo 4 anni dopo: l'incontro, il colpo di fulmine, la relazione e poi... la proposta.