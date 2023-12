Proposta di matrimonio a Roma, lui si inginocchia a via Condotti (ma lei dice no): il video virale sul web

Una proposta di matrimonio a Roma, in via dei Condotti, in piena atmosfera di Natale. Un successo garantito? Non sempre, lo sa bene l’aspirante sposo che aveva deciso di chiedere alla sua ragazza di sposarlo nel centro della Capitale, attirando anche una folla di curiosi, e ha ricevuto un no.

La proposta di matrimonio rifiutata

Il video della proposta di matrimonio rifiutata è stato condiviso su TikTok dall’account “N4MBER”. Si vede l’aspirante sposo inginocchiarsi davanti alla compagna con in mano un anello, mentre un cantante con cappello da Babbo Natale in testa canta “O sole mio”.

La ragazza in un primo momento ride, portandosi le mani al viso, visibilmente imbarazzata. Una gestualità che per un istante lascia pensare a un sì. Invece chiede al suo fidanzato di alzarsi: “Io non me l’aspettavo. Ma è per questo che siamo venuti a Roma?” gli dice. Lui si sforza ancora di sorridere, sempre tenendo in mano l’anello.

La reazione del pubblico

Chi assiste alla scena inizialmente non capisce quale sia stata la risposta della ragazza: c’è chi applaude, chi grida “Auguri!”.

Ma dopo diversi secondi, la situazione sembra ancora cristallizzata, con il ragazzo ancora in ginocchio e l’amata che sorride imbarazzata.

A sbloccare la situazione ci pensa una spettatrice, che decide di rivolgersi alla ragazza: “Ma è sì o no?” le chiede. E lei: “È un no, non me l’aspettavo. Non ero pronta”. Oltre mille i commenti sotto al video, tra chi solidarizza con la giovane: “Ma prima di fare una proposta non si parla?” scrive un utente . E chi invece cerca di confortare l’aspirante sposo rifiutato: “Dai che sei stato graziato” scherza un altro.