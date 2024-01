Ilary Blasi, il Capodanno in montagna con Bastian e Isabel: lui insegna alla piccola a sciare e lei lo abbraccia. Le foto delle vacanze della famiglia allargata

Dopo il Natale con le amiche da Rinaldi al Quirinale (con tanto di like di Totti alla foto social), Ilary Blasi parte per il Capodanno con Isabel, la più piccola delle figlie, alcuni amici e con loro c'è anche Bastian Muller. Dopo il chicchiericcio (inevitabile) conseguito dalla messa in onda del docu film Unica in cui la conduttrice parla della fine della storia con l'ex marito ora Ilary si gode le vacanze in montagna. Ha scelto (ancora) la Svizzera per finire in bellezza il 2023 e cominciare alla grande il 2024.

Ilary e Bastian in vacanza: la foto con Isabel

Con la conduttrice c'è anche Isabel Totti, che dopo aver passato il Natale con il papà e la nuova compagna Noemi Bocchi ora sta prendendo lezioni di sci in Svizzera dargliele e proprio Bastian.

Ilary condivide tutti gli scatti su Instagram e tra le foto tra amici e paesaggi appare anche uno scatto di Isabel che abbraccia bastian e la mamma.

la piccola è serena e felice. Segno che la storia tra Ilary e lì'imprenditore tedesco prosegue a gonfie vele. E il gossip, che in vacanza non ci va mai così come anche i fan, ha ipotizzato una gravidanza per Ilary. I suoi look oversize stanno facendo insospettire, così come anche un anello che era spuntato al suo anulare nelle scorse vacanze a Londra. Ma lei non conferma, nè smentisce, staremo a vedere. Per ora le prove di famiglia allargata sembrano funzionare alla grande.