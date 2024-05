«Justin Bieber piange per Gesù». Ecco il perchè delle lacrime al Coachella

I fan di Justin Bieber, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo aver visto il suo selfie in lacrime al Coachella pubblicato sul suo canale Instagram. Le ipotesi dietro a quello scatto sono state le più disparate: da una rottura con la moglie 27enne Hailey a qualche mistero celato dietro i video con il rapper P Diddy risalenti al suo debutto sulla scena musicale. A quanto pare è molto probabile sia stata una tempesta in una teiera, come dicono gli americani, in un'espressione per indicare un piccolo evento esagerato a dismisura.

Le rivelazioni dell'insider

Un insider ha messo a tacere le speculazioni sostenendo che Justin Bieber al Coachella fosse semplicemente sopraffatto dall'emozione della sua performance a sorpresa durante il set di Tems e dal suo amore per Gesù Cristo dopo aver pregato. «Justin mostra apertamente le sue emozioni - ha dichiarato in esclusiva al sito web del Daily Mail - e non è un segreto che sia molto religioso».

«Prega e spesso versa lacrime dopo essersi immerso nella sua fede - prosegue nella spiegazione l'addetto ai lavori - e sebbene preghi e ringrazi per tutto ciò che ha nella sua vita, si lascia trasportare e le emozioni che derivano da tutto questo vengono liberate attraverso le lacrime».

Ha inoltre aggiunto che il performer non si vergogna né è imbarazzato di aver pianto «perché vuole che le persone vedano le sue emozioni.

Lo aiuta per tutto ciò che attraversa». Secondo l'insider, Bieber crede che mostrarsi vulnerabili mostri la sua maturità che prima sentiva di non possedere. Pensa sia una bella evoluzione nel suo percorso personale.

Sia Justin che Hailey, sposati da cinque anni, sono devoti cristiani e hanno attribuito alla loro fede il merito di averli aiutati a superare il loro difficoltoso primo anno di matrimonio.

Perché i fan si sono preoccupati

Justin, dal canto suo, non aveva spiegato il motivo del pianto sotto il post "incriminato". Hailey, nel tentativo di far smettere i fan di preoccuparsi, aveva commentato le foto con la frase «un piagnucolone carino» nella sezione commenti.

Questo però non ha fermato l'apprensione dei fan di Bieber che hanno invaso la bacheca di: «Stai bene, fratello?»; «Chi ti ha fatto piangere?».